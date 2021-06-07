Redif Ekinci'nin moderatörlüğünde Dijital Atölye her salı 21:00'de D Web TV'de.

Dijital Dünya'ya dair konu ve konuklar ile her hafta farklı bir konsept! 2. Hafta Dijital Atölye'nin konukları gündeme dair eleştirilerini mizah ile harmanlayan Enişdem karakteri ile her kesimden takipçisi olan Aygün Kencer (AygunMoony) ve özellikle Kıbrıs ile alakalı içerikleri binlerce kişiye erişen, Z kuşağının yaratıcılığının en güzel temsilcilerinden İbo Beycanlı (Urban_Cypriot).