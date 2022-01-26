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Redmi Note 11 Pro 5G Görücüye Çıktı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugünkü etkinlikte uzun süredir beklenen Redmi Note 11 Pro 5G modelini tanıttı.
Redmi Note 11 Pro 5G Görücüye Çıktı

Redmi Note 11 ailesinin tek 5G modeli ve en pahalısı olan Redmi Note 11 Pro 5G, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 695 yongasından alıyor.

Cihazda 6GB/ 64 GB, 6GB/ 128GB ve 8GB/ 128GB olmak üzere üç farkı RAM ve ROM seçeneği mevcut.

6.67 inç boyutunda, 120 Hz ekran yenileme ve 360 Hz dokunmatik algılama hızına sahip Redmi Note 11 Pro 5G, Full HD+ AMOLED bir panelle geliyor. Buna ek olarak ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Cihazın arka tarafındaysa üçlü kamera sistemi var. Bunlar sırasıyla, 108 Megapiksel geniş açı kamerası, 8 Megapiksel ultra geniş açı kamerası ve 2 Megapiksel makro sensör ve AI şeklinde.

 

Ayrıca Note 11 Pro 5G’nin ön tarafında da 16 Megapiksellik bir özçekim kamerası var.

Cihazda batarya kapasitesi ise 5 bin mAh.

Xiaomi tarafından etkinlikte açıklanan Redmi Note 11 Pro 5G fiyatlarıysa şu şekilde:

 
  • 6GB/ 64GB: 329 Dolar
  • 6GB/ 128GB: 349 Dolar
  • 8GB/ 128GB: 379 Dolar
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