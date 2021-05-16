Redmi Note 8 Reloaded adını alması beklenen akıllı telefonun yonga seti ve hızlı şarj tarafında değişiklik yaşayacağı ifade ediliyor. Diğer özellikleri ise aynı kalacak.

Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefon modellerinden birisi olan Redmi Note 8 yeniden piyasaya çıkıyor. İnternete sızdırılan sertifika onayları Redmi Note 8 Reloaded adında yeni bir akıllı telefona işaret ediyor.

Redmi Note 8 Reloaded neler sunacak?

Redmi Note 8 Reloaded orijinal modelin yonga seti ve hızlı şarj bakımından rötuşlanmış bir versiyonu gibi görünüyor. 6.3 inçlik Full HD ekran ve genel tasarım çizgilerinde ise pek değişiklik olmayacağı ifade ediliyor.

11nm sürecinde 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinin yerine 12nm sürecinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinin olduğu MediaTek G85 platformuna yer veriliyor.

4GB RAM bellek yanında 64GB ve 128GB depolama sunulurken 4000mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarjı 22.5W seviyesine yükseltilmiş. Arka kamerada 48MP ana sensör ve 3 yardımcı sensör devam ediyor.

Redmi Note 8 Reloaded modelinin AB ve Rusya odaklı bir satış stratejisi izleyeceği ifade ediliyor. Fiyatlar belli değil ancak Redmi Note 8 modeli 1999TL başlangıç fiyatına sahipti. Belki bir miktar üzerinde çıkış yapabilir.