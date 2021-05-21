  • BIST 1.460
  • Altın 506,328
  • Dolar 8,3733
  • Euro 10,1999
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Redmi rekor kırdı! Xiaomi bile beklemiyordu bunu!

»
Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, telefon satışlarında rekor kırdı. Redmi Note 9 modeli firmayı sırtlayan telefon oldu.
Redmi rekor kırdı! Xiaomi bile beklemiyordu bunu!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyat politikasını uzun süredir Redmi markası ile devam ettiriyor. Tün pazarında başarıdan başarıya koşan Redmi'den bugün herkesi şaşırtan açıklamalar geldi. Redmi'nin açıklamasına göre; Redmi Note 9 serisi 45 milyon üniteden fazla satmış.

Redmi Note 9 serisinin Çin versiyonu geçen yıl 26 Kasım'da çıkışını gerçekleştirmişti. Bu kısa sürede 45 milyon satışın Xiaomi'yi bile şaşırttığını söyleyebiliriz. Redmi Note 9 Pro, Snapdragon 750G ve 108 megapiksel kamera ile geliyor.

Ayrıca, Redmi Note 9 5G, Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor ve yıldız şeklinde arka kamera tasarı ile dikkat çekiyor. Redmi Note 9 4G sürümü ise Snapdragon 662 işlemci ile karşımıza çıkıyor.

Bu seride 3 farklı model ile boy gösteren Redmi, yakında Note 10 serisinin küresel lansmanını gerçekleştirecek. Önümüzdeki aylarda ise Redmi Note 8 efsanesini yeni donanımı ile tekrardan önümüze sunacak olan Çinli firma, 2021 yılını başarılı sonuçlar ile kapatacak gibi görünüyor. 

Redmi Note 10 nasıl olacak?

Şimdiye kadar yapılan spekülasyonlar, Redmi Note 10'un 6,42 inç AMOLED ekran kullanacağını gösteriyor. Redmi K40'tan ilham alacak olan Note 10'un fiyat konusunda daha uygun olacağı söyleniyor.

Raporlara göre Redmi Note 10, MediaTek Dimensity 700 işlemciyle gelecek. Bu cihaz mavi, bulutsu grisi, gümüş ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca bu serinin Dimensity 900 işlemcili bir modeli de olacak. Bunun Redmi Note 10 Pro sürümü olacağı söyleniyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CEO'dan iPhone kullanıcılarına 'köle' benzetmesi20 Mayıs 2021 Perşembe 17:01
  • Apple Watch 7 tasarımı sızdırıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 13:27
  • Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi20 Mayıs 2021 Perşembe 08:07
  • Otomobil üreticisi Toyota, iki üretim hattını durduracak19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:25
  • Toyota, çip krizi nedeniyle 2 üretim hattını durduruyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:25
  • AİHM'den RedHack davasında hak ihlali kararı18 Mayıs 2021 Salı 15:31
  • Dijital dünyanın yeni yıldızı NFT, dolandırıcıların da göz bebeği oldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:25
  • Clubhouse'ın tüm dünyadaki Android telefonlara ne zaman geleceği belli oldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:19
  • Twitter'ın ücretli yeni hizmeti Blue'ya ait ilk bilgiler sızdı: Hangi özellikler geliyor?16 Mayıs 2021 Pazar 21:32
  • Redmi Note 8 yeniden piyasaya çıkıyor16 Mayıs 2021 Pazar 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti