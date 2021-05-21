Redmi rekor kırdı! Xiaomi bile beklemiyordu bunu!

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, telefon satışlarında rekor kırdı. Redmi Note 9 modeli firmayı sırtlayan telefon oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyat politikasını uzun süredir Redmi markası ile devam ettiriyor. Tün pazarında başarıdan başarıya koşan Redmi'den bugün herkesi şaşırtan açıklamalar geldi. Redmi'nin açıklamasına göre; Redmi Note 9 serisi 45 milyon üniteden fazla satmış.

Redmi Note 9 serisinin Çin versiyonu geçen yıl 26 Kasım'da çıkışını gerçekleştirmişti. Bu kısa sürede 45 milyon satışın Xiaomi'yi bile şaşırttığını söyleyebiliriz. Redmi Note 9 Pro, Snapdragon 750G ve 108 megapiksel kamera ile geliyor.

Ayrıca, Redmi Note 9 5G, Dimensity 800U yonga setinden gücünü alıyor ve yıldız şeklinde arka kamera tasarı ile dikkat çekiyor. Redmi Note 9 4G sürümü ise Snapdragon 662 işlemci ile karşımıza çıkıyor.

Bu seride 3 farklı model ile boy gösteren Redmi, yakında Note 10 serisinin küresel lansmanını gerçekleştirecek. Önümüzdeki aylarda ise Redmi Note 8 efsanesini yeni donanımı ile tekrardan önümüze sunacak olan Çinli firma, 2021 yılını başarılı sonuçlar ile kapatacak gibi görünüyor.

Redmi Note 10 nasıl olacak?

Şimdiye kadar yapılan spekülasyonlar, Redmi Note 10'un 6,42 inç AMOLED ekran kullanacağını gösteriyor. Redmi K40'tan ilham alacak olan Note 10'un fiyat konusunda daha uygun olacağı söyleniyor.

Raporlara göre Redmi Note 10, MediaTek Dimensity 700 işlemciyle gelecek. Bu cihaz mavi, bulutsu grisi, gümüş ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca bu serinin Dimensity 900 işlemcili bir modeli de olacak. Bunun Redmi Note 10 Pro sürümü olacağı söyleniyor.