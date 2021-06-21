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Reese Witherspoon: Panik Atağa Karşı Hipnoz Edildim

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ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, 2014 yapımı Yaban filmini çekme korkusu nedeniyle haftalarca panik atak krizleri geçirdiğini ve bu korkusunu atlatmak için hipnoz yöntemine başvurduğunu açıkladı.
Reese Witherspoon: Panik Atağa Karşı Hipnoz Edildim

Yaban'da (Wild) canlandırdığı Cheryl karakteriyle Oscar adaylığı kazanan Reese Witherspoon yıllar sonra filmle ilgili itiraflarda bulundu.
45 yaşındaki aktris, ana karakterin tek başına yaptığı 1770 kilometrelik yürüyüşü anlatan filmin, ödediği bedel nedeniyle onu en çok değiştiren yapım olduğunu söyledi.
Hikâyenin karanlik unsurları ve tek başına performans sergilemeye alışkın olmaması nedeniyle projenin zor olduğunu belirten Witherspoon, "Filmi çekmekten çok korktum. Çekimlere başlamadan önce üç hafta boyunca panik atak geçirdim ve hipnoz edildim" dedi.

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YABAN FİLMİNİN KONUSU

Cheryl Strayed çok sevdiği annesinin ölümüyle sarsılmış, uyuşturucu batağına saplanmış ve evliliğin sona ermesiyle kendini adeta kendi kendini yok etmeye adamış bir kadındır. Cheryl annesi Bobbi'nin hatıraları başta olmak üzere geçmişin kabuslarıyla boğuşurken bir anda radikal bir karar alır. Çantasını alıp yollara düşecek ve Amerika'nın en uzun, zorlu ve tehlikeli bölgelerinden biri olan Pasifik Crest Yolu'nda tek başına yürüyecektir. Bu tehlikeli ancak tazeleyici macera süresince yorgunluk, umutsuzluk ve karamsarlığın yanısıra ona yaşadığını hissettirecek güzel duygularla uzun bir aradan sonra tekrar karşılaşacaktır.

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