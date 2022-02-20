Refakatçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısında Artış

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında refakatçisi olmayan mülteci çocuk sayısının 636 olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta, 2021 yılında refakatçisi olmayan mülteci çocuk sayısının 636 olduğu belirtildi.

Simerini gazetesi Güney Kıbrıs’ta mülteci olan ve yanlarında ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan çocukların, yasa gereği Sosyal Hizmetler Dairesi’nin himayesinde olduğunu yazdı.

Ebeveynleri/refakatçileri bulunmayan çocuk sayısının 2020 yılında 289; 2021’de ise 636 olduğunu yazan gazete yeni yılla(2022) birlikte geçtiğimiz Çarşamba akşamına kadar olan rakamın ise 92 olduğunu belirtti.

Habere göre Purnara göçmen kabul merkezinde şu anda ebeveynleri/refakatçileri olmayan 270’i erkek, 59’u kız olmak üzere toplam 329 çocuk bulunuyor.