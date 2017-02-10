Referandum bahane, Akit’in nefreti klişe

eni Akit Gazetesi; İstanbul LGBTİ, Kaos GL, HDP ve Selçuk Candansayar’ı aynı haberde hedef göstermeyi başardı.

Akit Gazetesi’nden Yusuf Ziya Genç, başkanlık anayasası referandumu hakkında İstanbul LGBTİ’nin twitter hesabındaki “hayır” paylaşımını bahane ederek, LGBTİ’leri ve LGBTİ derneklerini hedef gösterdi. “Sapkınlar da hayır diyor” başlıklı yazısında Yusuf Ziya Genç, LGBTİ derneklerine saldırdı. Aynı metin, Kaos GL ve İstanbul LGBTİ’yi darbe anayasasına sahip çıkmakla itham etti.

Akit nefret dolu yazısında, Selçuk Candansayar’ı da hedef gösterdi. Candansayar’ın Kaos GL’deki “Karamsar Hayırcılar” başlıklı yazısını alıntılayan Akit, bu yöntemle hem LGBTİ derneklerini hem de bu derneklerle paylaşım içinde olan yazarların üzerini işaretliyor. Aynı metinde, evlilik eşitliği mücadelesi, “sapkınlara evlilik” olarak yer alıyor. Genç, homofobik yazısını sona erdirirken HDP’yi de unutmamış. HDP bu yazıda “sapkınlara” destek olmakla suçlanıyor.

Nefret her zaman kaybeder Akit!

Yusuf Ziya Genç, bu kısa ve saldırgan haberi hazırlamak için epey araştırma yapmış, LGBTİ sosyal medya hesaplarına ve web sayfalarına fazlaca vakit ayırmış. Dikkat çekici olan, aynı zamanda birer yurttaş da olan LGBTİ’lerin hak mücadelesini doğrudan okuduğu halde bu denli homofobik kalabilmesi. Akit, toplumsal ayrışmayı arttırmak için bu nefret dilini tercih ediyor. Bu ilk değil, son da olmayacak… Yine Akit’e yeniden hatırlatmak lazım, nefret her zaman kaybeder.