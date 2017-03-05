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Referanduma katılım...Rekor geliyor..

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Referanduma katılım...Rekor geliyor..
Seçimleri bilen anket şirketi A&G'nin referandum anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Son genel seçim sonuçlarını doğru bilen Adil Gür, Milliyet'teki köşesinde son referandum anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 87.9’u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyor...

Araştırmanın Künyesi

Araştırma, 25-27 Şubat 2017 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.511’i kadın, toplam 3 bin 27 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. 

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.
Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır-kent ağırlığına uyulmuştur.
Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil, nüfusu büyük olan şehirleri yani metropolleri ifade etmektedir. 
Araştırma sonuçları gerek sahada gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.
Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde yüzde 1.8’dir.

Araştırma kapsamında gidilen iller:
Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak.

Kampanyaların etkisi var
16 Nisan’da yapılacak halkoylamasına ilgi gün geçtikçe artıyor. Bunda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ kampanyalarının başlamış olmasının etkilerini görüyoruz. Seçmenin 16 Nisan’da sandığa gitme motivasyonunun referandum sonuçlarına etkisini, yarınki köşe yazımda değerlendirmeye çalışacağım.

2017 ŞUBAT
Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?
Halkın yüzde 87.9’u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyor.
Her 100 kişiden 88’i ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım’ derken yüzde 8’i ‘Belki gider oyumu kullanırım’, yüzde 4’ü ise ‘Oy kullanmayacağım, sandığa gitmeyeceğim’ demektedir.

2017 OCAK
Yüzde 85’ten yüzde 87’ye
‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyenlerin oranında artış var.
Referandumda ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım’ diyenlerin oranı bu ay yaklaşık 3 puan artarak yüzde 87.9’a yükselmiştir.

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