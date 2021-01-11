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"Referans Kavramları" oluşabilecek mi?

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Jane Holl Lute önce Nikos Anastasiadis ile; ardından da Ersin Tatar ile görüşecek "Referans Kavramları" oluşabilecek mi?
"Referans Kavramları" oluşabilecek mi?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında dün akşam adaya geldi.

 

ANASTASİADİS – LUTE GÖRÜŞMESİ 10.30’DA

 

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gayrı resmi 5+1 görüşmesi yapılması hazırlıkları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter’inin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’u 10.30’da kabul edecek.

 

TATAR – LUTE BUGÜN  GÖRÜŞMESİ 14.30’DA

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adanın her iki tarafında da temaslarda bulunacak olan Lute’u bugün saat 14.30’da kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından  geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Tatar’ın görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu  ve  bu zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını aktaracağı kaydedilmişti.

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