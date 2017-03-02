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"Referansım Bilal Erdoğan" ifadesini tutanağa geçiren başsavcıya tenzili rütbe!

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"Referansım Bilal Erdoğan" ifadesini tutanağa geçiren başsavcıya tenzili rütbe!
'FETÖ'den tutuklanan kaymakam Ali Türk, bu iddiayı dile getirmişti

FETÖ’ye üyelik suçlamasıyla tutuklu kaymakam Ali Türk’ün “Referansım Bilal Erdoğan” ifadesini tutanağa geçiren Başsavcı Vekili Bayram Kuş, Çorum’a düz savcı olarak gönderildi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 27 Şubat’ta yeni bir kararname yayımlamıştı. Kararname ile 454 hakim ve savcının yeri değiştirilmişti. Yerin değişen yargı mensuplarının arasında FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Darende Kaymakamı Ali Türk hakkında soruşturma yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bayram Kuş da yer alıyor. Türk, Başsavcı Vekili Kuş’a 20 Şubat’ta verdiği ifadesinde, şunları söylemişti:

“Daha önce iki kez BDDK yeminli mürakıplık sınavına girmiştim, mülakatta elendim. Bir kez Başbakanlık uzmanlık sınavına girdim, mülakatta elendim. Kaymakamlığın ilk sınavında yine mülakatta elendim. En son 2008 yılında girmiş olduğum kaymakamlık sınavında sınavı geçtim. Referans olarak emniyette belirtmiş olduğum önemli kişi sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan’a ulaştım. Mülakatı bu şekilde geçtim ve kaymakam oldum. Kendisine benim Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden arkadaşım olan ve Bilal beyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde arkadaş olan Selim Başdemir vasıtasıyla ulaştım."

Savcılık ifadesinde “Önceki ifademde ‘önemli kişi’ olarak yazıldı” diyen Türk emniyet ifadesinde 2005’ten 2008’e kadar bütçe uzmanlığı, Telekomünikasyon Üst Kurulu, Başbakanlık Uzman Yardımcılığı, kaymakamlık ve BDDK yeminli murakıplık mülakat sınavında elendiğini belirterek, “2008 yılında kaymakamlık sınavına yine girdim. Sınavı geçtim. Önemli bir ismin referans olması üzerine mülakatı kazandım” ifadelerini kullandı. Başsavcı Vekili Bayram Kuş bu ifadenin alındığı 20 Şubat’tan yalnızca 1 hafta sonra Çorum’a düz savcı olarak gönderildi.

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