Refik Ejder desteklerinizi bekliyor

Henüz beş yaşında olan Refik Ejder beyin tümörü ile mücadele ediyor.

Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin Sapı Glial Tümör tedavisi görmekte olan Geçitkaleli 5 yaşındaki Refik Ejder yardım bekliyor.

Ameliyatı harcinde her ay sağlık giderler için ciddi bir meblağa ihtiyaç duyan ve sağlık masraflarının karşılanması için yardım kampanyası başlatılan küçük Refik Ejder’e destek vermek isteyenler için hesap no

Salih Ejder adına

Koopbank Lefkoşa Şubesi

10-300-6175247

HAVALE VEYA EFT İÇIN uban NUMARASI:

CT89 1200 0028 0000 0000 0048 7570

Makbuz karşılığında yardımlarınız icin aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz..

1.MUSTAFA İNCIRLiLi: 0533 8709663

2.HATİCE ERAY : 0533 8367200

3.NALAN AŞIK :0533 8347415