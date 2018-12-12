Refikoğlu "Emirname değil imar planı diyenler, 2 aydır ne pazarlığı yapıyor?"

Şehir PLancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Biz Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne karşı değiliz, ortaya çıktığı ilk günden itibaren de destekledik. Yani Ersin Tatar, Cafer Gürcafer ile kolkola yürümüyoruz, herkes rahat olsun. Ortalama bir iq’nun anlayacağı bir bildiri yazdık. Bilinçli olarak konuyu saptırmayın. Biz, çıkarılan emirnamede birkaç yanlış ve yasadışılık var onları söyledik ve uyardık. Kazanılan haklar çok fazla olacak, saçma proje, saçma yerlerde çok fazla olacak ve bölge zarar görecek dedik. Bir lafım da emirname değil imar planı diyenlere, 2 aydır neyin pazarlığını yapardınız emirname için, bölgede projesi yapılmamış yer neden bırakmadınız madem emirnameye karşısınız imar planı istersiniz diye sormazlar mı size...