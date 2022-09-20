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Refikoğlu: KTAMS ve KTMMOB daireleri kapatın dosya girişi olmasın...Gerisini biz halledeceğiz

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Refikoğlu: KTAMS ve KTMMOB siz bunları yapın, gerisini biz halledeceğiz
Refikoğlu: KTAMS ve KTMMOB daireleri kapatın dosya girişi olmasın...Gerisini biz halledeceğiz

Gece yarısı operasyonuyla Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine Şehir Plancıları Odası eski Başkanı Merter Refikoğlu KTAMS ve KTMMOB çalışanlarına dairelere dosya girişini engelleme çağrısında bulundu

 

Refikoğlu: Öyle 3-5 kişinin uğraşmasıyla bu şerefsizlerle mücadele etmek kolay değil

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Merter Refikoğlu; “Öyle 3-5 kişinin uğraşmasıyla bu şerefsizlerle uğraşmak kolay değil” diyerek KTAMS ve KTMMOB çalışanlarına seslendi.

Refikoğlu; “KTAMS, bugün sabah 8’de greve çık ve daireye dosya girişini engelle! KTMMOB binayı bugün ‘temizlik’ nedeniyle kapat ve daireye dosya girişini engelle! Gerisini biz halledeceğiz” dedi.

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