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Refikoğlu: “Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Çalışmaları İle İlgili Yaptığımız Onca Açıklamaya Rağmen Konu Bilinçli Şekilde Çarpıtılıyor”

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, yıllardır devam eden ve kamuoyunu meşgul eden Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları ile ilgili yaptıkları onca açıklamaya rağmen konunun bilinçli şekilde çarpıtıldığını savundu.
Refikoğlu: “Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Çalışmaları İle İlgili Yaptığımız Onca Açıklamaya Rağmen Konu Bilinçli Şekilde Çarpıtılıyor”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, yıllardır devam eden ve kamuoyunu meşgul eden Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları ile ilgili yaptıkları onca açıklamaya rağmen konunun bilinçli şekilde çarpıtıldığını savundu.
 

Refikoğlu yazılı açıklamasında “cevabını halkın bilmesi gerektiğini” düşündükleri bazı sorulara yer verdi ve bu konular aydınlığa kavuşturulmadan sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyeceğini  belirtti.
 

Refikoğlu’nun aydınlığa kavuşturulması gerektiğini söylediği sorular şunlar: 
“2019 yılında bitirilmiş imar planı neden yürürlüğe konulmadı? Bölgeyi emirname ile yönetilmesine dönemin hükümeti ve başbakanı neden olmadı mı? O zaman bitmiş planı hala neden bekletiyorsunuz ve yürürlüğe koymuyorsunuz? Aslında sizlerin amacı plan yapmak değil mi?
 

2019’dan bugüne beklenip şu anda acele bir şekilde yapılmaya çalışılan nedir?
Şehir Plancıları Odası ve kamuda görevli Şehir Plancıları son plan çalışmalarının neden dışına itildi?
 

Şu anda yapılan değişikliklerle ilgili halkı şeffaf bir şekilde neden bilgilendirmiyorsunuz? Yapılan değişikliklerle kimlerin arazilerine fayda sağlıyorsunuz? Arazi arazi  tek tek isimleri halk ile paylaşabilir misiniz?
 

İmar planını salt bir rant planı olarak değerlendirmenizin nedeni nedir?
Bölgenin 3 belediye başkanı 2019 yılında planı onaylamışken şu anda neden planı değiştirmek için uğraşıyor?
 

Müteahhitler Birliği şu anda yapılan çalışmaların neresindedir? Müteahhitler Birliği’nin istihdam ettiği çalışanlar planı çalışıyor mu?
 

Bölgenin şu anki nüfusu, 20 yıl sonraki projeksiyonu ve konut ihtiyacı ile ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz? Bölgenin nüfusu ve konut ihtiyacı olmadığı ortada iken bu kadar arazinin imara açılma isteğinin nedeni nedir?
 

Bugünkü mevcut konut sayısını biliniyor mu? Bu yapılan değişiklikler neye dayanarak yapıldı? Hangi verilerden yararlanıldı?
Mevzuat öncesinde kalan yasadan projesi olan herkese hak verileceği doğru mu? Doğru ise bu nasıl bir planlı gelişim olacak? Yoksa yapılmaya çalışılan fasıl 96 nın yani plansızlığın devamını mı sağlamaktır?
 

Mahkeme kararına rağmen bölgede belediyeler ve şehir planlama dairesi eli ile kaçak inşaatlar devam etmekte midir? Mahkemenin ara emrine rağmen yapılan bu işlemin büyük bir suç olduğunu biliyor musunuz?
 

Bitmiş bir planın 2 yıl sonra değiştirilip yayınlamaya çalışılması yasal mı?
Üzerinde 3 tane ara emri olan planın bu şekilde oldu bittiye getirilmeye çalışılması doğru mu?
Şu anda yapılan tüm işlemlerin yasaya aykırı olduğunu biliyor musunuz?”

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