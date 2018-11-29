Refikoğlu: Plansız şehirde mutlu olanlara müjde: 400 konut projesi vizede

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Yüksek kat severler, plansız şehirde mutlu olanlar, sadece kendini düşünenler, satılmışlar, imar planı ammacılar, Her şey tamam sorun yasadacılar, büyük milliyetçiler, imar planı evet emirname hayırcılar, halkın, kurumların görüşü çok önemliciler, herbokoloklar MÜJDE... şimdilik 400 adet proje vizede, yüzlerce proje şehir planlama dairesinde “hak” kazanmak için sırada bekliyor. Biraz daha oyalayın Girne gibi plan yapacak yer kalmayacak. TEBRİKLER..."
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