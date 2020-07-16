Reflex Team & Co Ltd. ile Börke Kaşif tarafından kamuoyuna duyuru

16/7/2020 tarihinde sosyal medyada hakkımızda çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak meselenin tarafımızdan polise ve yargıya intikal ettirildiğini; Nesrin Mahir, Seda Mahir, Rüya Özkaya, Hülya Mülayim Özkaya, Harun Said, Sıla Topcu, Metin Ziya (MHA) isimli kimseler ile ilgili tahkikat başlatıldığını anılan şahısların bir kısmının meslek etiğine aykırı davranan internet gazetesi sahipleri, diğer bir kısmının ise Reflex Tem Co. LTD.’den sözleşme ile satın almış oldukları taşınmazların bedellerini bir tamam ödemedikleri ve/veya taraflar arasındaki akitsel ilişkiyi ihlal ettikleri cihetle sözleşmeleri feshedilen kimseler oldukları ve işbu sebebe binaen kendilerine herhangi bir taşınmaz devrinin yapılmasının mevzu bahis olmadığı gibi, 19 dairenin 22 kişiye satıldığı hususunun gerçek dışı olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuna duyururuz.