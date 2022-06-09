Reflüye karşı 13 önlem

Bu belirtileri gece yaşayanların oranının ise yüzde 36 olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Tütün ürünleri, yağdan zengin ve aşırı beslenme, kiloyu kontrol etmek için hiçbir şey yapmamak gastroözofageal reflü hastalığına yakalanma riskini arttırıyor” açıklamasında bulundu.

Reflünün göğüste yanma, ağza acı-ekşi mide sıvısının gelmesi ve göğüs ağ­rısı gibi tipik belirtilerinin olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bunlara yemek borusunda darlıklar, erozyon ve ülserler gibi oluşan çeşitli değişiklikler de eklenince ‘klasik gastroözofageal reflü hastalığı’ tanısı­ konmuş oluyor” dedi.

Sigara, hareketsizlik ve kötü beslenme reflü sebebi

Hastalığın oluşumunda tek ve ortak bir nedenin olmadığını vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Reflüyü etkileyen nedenler kişiden kişiye değişiyor. Ancak gastroözofageal reflü hastalığı oluşumunda en önemli unsur yemek borusunun alt ucunda, yemek borusu ile midenin birleşim yerindeki nispe­ten karmaşık anatomik yapılanmaya ait işlevlerin bozulması. İleri yaş ve bununla birlikte daha fazla ilaç kullanımı, obezite, mide fıtıkları, sigara, kötü beslenme ve hareketsizlik gibi yaşam tarzından kaynaklanan riskler, sindirim sistemiyle ilgili ya da romatolojik ve endokrinolojik kökenli bazı sorunlar reflü için başlıca sebepler arasında sayılabilir” diye konuştu.

Reflü belirtisi olanlar dar giysilerden kaçınmalı

Hastalığın tıbbi, endoskopik ve cerrahi tedavi yöntemlerinin olduğunu ancak tedavinin çok önemli bir boyutunu yaşam tarzı değişikliklerinin oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Melih Özel, “Tütün ürünleri kullanıyorsanız, yağdan zengin ve aşırı besleniyorsanız, kilonuzu kontrol etmek için de hiçbir şey yapmıyorsa­nız gastroözofageal reflü hastalığına yakalanma riskiniz yükselir. Alışkanlıklarınızda ya da yaşam tarzınızda yapacağınız sağlıklı ve dik­katli bir gözden geçirme reflü ataklarınızın sıklığını, şiddetini, sonuçlarını önemli ölçüde etkiler” dedi. Dar giysilerden uzak durmanın ve korse, sıkı kemer, dar kıyafetler giymek yerine vücudu sarmayan, sıkmayan giysiler tercih etmenin reflü has­talarına büyük fayda sağladığının altını çizen Prof. Dr. Melih Özel, “Bu yüzden eğer reflü hastalığı tanınız ya da reflü şikayetleriniz varsa doktorunuza müracaat etmeden önce, işe giysileriniz­den başlayabilirsiniz” önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Melih Özel, reflü şikayetleri olan ya da gastroözofageal reflü hastalığı tanısı alan hastalara 13 öneride bulundu;