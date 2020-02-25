Regaib Kandili, Perşembeyi Cumaya Bağlayan Gece İdrak Edilecek

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece idrek edilecek Regaib Kandili ve mübarek Üç Ayların; halka, millete ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini diledi.

KKTC Din Görevlileri Başkanı Gökan İnik yaptığı yazılı açıklamada, İslam Âleminde ve halk arasında “Üç Aylar” diye bilinen Rahmet, Bereket ve Mağfiret iklimine girmenin sevinci ile 27 Şubat Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece Regaib Kandili’nin idrak edileceğini; üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının İslam geleneğinde son derece büyük bir öneme sahip olunduğunu kaydetti.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek zaman dilimi yaklaştığında ‘Allah’ım bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır’ diye dua etmiş, bizleri de böyle dua etmeye teşvik etmiştir” ifadelerini kullanan İnik, Regaib’in; kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demek oluğunu belirtti.

Yüce Allah’ın rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalp ile Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye “Regaib” denildiğini dile getiren İnik, üç aylar ve içinde barındırdığı kandil gecelerinin, Müslümanlar için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bu gün ve gecelerin, dinî ve kültürel geleneklerin nesilden nesile aktarabilmesi ve dinî hassasiyetlerin zinde tutabilmesi için yeri doldurulamaz bir fırsat olduğunu dile getiren İnik, “Yine bu mübarek gün ve geceler, durup düşünmenin, yeniden bir iç muhasebe yapmanın, geçip giden zamanın değerini idrak edip, iç huzuru yakalamanın imkânlarını sunmaktadır. Dindarlığımızı gözden geçirerek mübarek gün ve gecelerin bulunduğu bu manevi iklimi milat kabul edip, Allah’ın razı olduğu bir hayatı yaşayabilme arzusu içerisinde, içinde bulunduğumuz topluma ve insanlığa faydalı bir birey olmaya gayret edelim” ifadelerini kullandı.

Dünyada ve bilhassa Müslüman nüfusun yaşadığı topraklarda huzursuzlukların hâlen devam ettiğini, insanların evlerinden, yurtlarından, canlarından olduğunu kaydeden İnik, “Bu mübarek gecelerde Müslüman ümmettin birliği ve beraberliği için dua edelim” dedi ve sözlerine şöyle son verdi:

“27 Nisan Perşembeyi Cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili ve mübarek Üç Ayların; halkımıza, Milletimize ve bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim”.