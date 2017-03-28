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Regl dönemini düzene sokan öneriler

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Regl dönemini düzene sokan öneriler
Özellikle de mevsim değişikliklerinde veya aşır stresli zamanlarda regl döneminizde değişiklikler ve gecikmeler olabilir. Dert etmenize gerek yok...

Kadınların en çok endişe ettiği şey regl düzensizliğidir. Regl düzensizliği olan bir kadının hormonları tam anlamı ile çalışamadığından kendi asabi, ödemli veya gergin hissedebilir. Bu durum da onun hem sosyal hem de özel hayatını fazlasıyla etkiler.

Eğer sizinde mevsim dönümünü yaşadığımız şu günlerde regl düzensizlikleriniz var ise evde kendinizin kolaylıkla hazırlayabileceği bazı tarifler sayesinde kendi kendinizin doktoru olabilirsiniz.
İşte bu dönemde tüketmeniz önerilenler;

• Her derde deva zerdeçalı toz halinde aktardan alıp balın içerisine karıştırın. Ve onu günde en az bir kaşık olmak şartıyla yiyin. İyi bir adet söktürücü olarak bilinmektedir.

• Kadınların hormonal olarak yaşadıkları sorunlara iyi gelen bir karışım da civanperçemi ve çörek otu. İkisini birden kaynatıp çay olarak tükettiğinizde hem regl düzensizliğine hem de menopoz döneminde yaşadığınız sıkıntılara iyi gelecektir.

• Çörek otunu tek tüketmek isterseniz ve biraz daha tatlı bir şeyler ararsanız bal ile karıştırıp birer kaşık yediğinizde de aynı etkiyi hissedebilirsiniz.

• Havucun bundan yıllar önceden beri adet sancıları için kullanıldığını biliyor muydunuz? Ağrı kesici özelliğinin yanı sıra adet söktürücü etkisini de eklemek gerekiyor.

• Bal ile birlikte tüketebileceğiniz kekik çayı da yine regl söktürücüleri arasındadır.

• Adet gecikmesi yaşadığınız zamanlarda bolca kereviz yemeyi de tercih edebilirsiniz.

• Doğal yollardan reglinizin gelmesi için bu özel bitki ve sebzelerden rahatlıkla faydalanabilirsiniz.

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