Regl hakkında bilinen 8 yanlış bilgi

Regl; halk arasında adet, aybaşı gibi birçok ismi olan, ergenliğe girmiş genç kızlar ve üreme çağındaki her kadının ayda bir kez yaşadığı fizyolojik bir olay olarak tanımlanıyor.

Herhangi bir sağlık problemi olmayan kadınların büyük bir bölümü menopoz dönemine kadar her ay bu süreci yaşıyor. Kadın yaşamındaki bu özel deneyim hakkında her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor ancak toplumda kulaktan kulağa yayılan bazı yanlış bilgiler kadınların yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Emine Barın, regl dönemi hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı.

Kadınlardaki tüm adet döngüsü hamile kalmak için tasarlanmıştır. Her ay rahim iç zarı, hormonların etkisiyle damarlar aracılığı ile beslenir ve kalınlaşır, bu arada aynı süreçte yumurtalık bölgesinde bir yumurta da büyümeye başlar. Eğer gelişen yumurta sperm ile döllenmezse gelişimini tamamlayan yumurta hücresi yerini yeni gelecek olan yumurtaya teslim eder ve bu süreçte rahim iç zarındaki büyüyen doku, adet kanı olarak kadın bedeninden dışarı atılır. Bu doğal süreç kadın bedeninde fizyolojik ve psikolojik birçok değişimin de yaşanmasına yol açmaktadır. Ancak bu değişimlerle ilgili toplumda dolaşan birçok yanlış bilgi bulunmaktadır.

1. YANLIŞ! “Regl döneminde ağrı olsa da ağrı kesici içilmemeli çünkü bu kirli kanın dışarı atılmasını engeller”

Adet döneminde ağrınız fazla ise ve eğer sistemik başka bir hastalığınız yok ise ağrı kesici içmekte herhangi bir sorun yoktur. Adet kanaması miktarınız her ne kadar ağrı kesicilerle azalsa da bu bir problem değildir. Sanıldığı gibi içeride kirli kan birikmez.

2. YANLIŞ! “Birlikte yaşayan kadınların regl dönemleri senkronize olur”

Adet düzeni her kadında farklı olur. Bazı kadınlarda polikistik over sendromu vardır ve geç adet görür. Bazı kadınlarda hormon problemi vardır sık adet görür. Bazıları ise düzensiz adet görür. Aynı evde yaşayan kadınların regl dönemi birbirinden etkilenmez.

3. YANLIŞ! “Evlendikten sonra regl ağrıları geçer”

Evlenince adet ağrısı geçmez. Sadece gebe kalıp doğum yapınca primer dismenore adı verilen altında bir sağlık problemi yatmayan adet ağrıları kesilir.

4. YANLIŞ! “Tampon kullanmak kirli kanın akmasını engelleyeceğinden sağlıklı değildir”

Tampon kullanmak, ped kullanmak istemeyen kadınlar için güvenilirdir. Örneğin ped alerjisi olanlarda aksine tampon kullanılmalıdır. Ancak tamponların en fazla 6 saatte bir değiştirilmesi önemlidir.

5. YANLIŞ! “Regl sırasında duş almak kanı keser. Kirli kanın akmasını engelleyeceğinden sağlıklı değildir”

Reglken duş alınabilir. Tek şart ayakta duş alınmasıdır, küvette oturmak uygun değildir.

6. YANLIŞ! “Regl döneminde hamile kalınmaz”

Bazı kadınlarda adet düzensizliği olduğu için regl döngüsü karışabilir. Ara kanama olan dönemde ilişki ile hamile kalınabilir.

7. YANLIŞ! “Regl geciktirici ilaçlar zararlıdır”

Adet geciktirici ilaçların bir zararı yoktur. Tatil dönemleri ya da özel günlere denk gelen zamanlarda güvenle kullanılabilir.

8. YANLIŞ! “Regl döneminde vücudum zararlı toksik maddeleri dışarı atar, temizlenir”

Adet döneminde dışarı akan kan tamamen hormonların değişimi ile oluşan kandır. Yani rahim içi zarı hücreleridir. Toksik, kirli maddeler içermez.