Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak bugünkü seminerin konusu “İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Kariyer Planlama” Moderatörlüğünü Erdem ŞENOL’un yapacağı yayının konuğu ise Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ. Rehberlik söyleşilerinin bugün gerçekleştirilecek yayınını saat 20:00’dan itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal medya Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz.