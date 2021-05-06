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Rehberlik Söyleşileri Devam Ediyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.
Rehberlik Söyleşileri Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşileri devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak bugünkü seminerin konusu “Aile İçinde Takım Olmak” Moderatörlüğünü Süreyya Geylan Gürdal’ın yapacağı yayının konuğu ise Prof. Dr. Sibel DİNÇYÜREK.

Rehberlik söyleşilerinin bugün gerçekleştirilecek yayınını saat 20:00’dan itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. 

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