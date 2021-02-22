Rehberlik söyleşilerinin dördüncüsü gerçekleştiriliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşilerinin dördüncüsü bu akşam gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşilerinin dördüncüsü bu akşam gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya facebook hesaplarından canlı yayınlanacak seminerin konusu “Hayatla Baş Etme Stratejilerinin Ebeveynliğe Yansımaları” Moderatörlüğünü Süreyya Geylan Gürdal’ın yapacağı yayının konuğu ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür. Rehberlik söyleşilerinin dördüncüsünü bu akşam saat 19:00’dan itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal medya facebook hesaplarından takip edebilirsiniz.