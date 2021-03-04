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Rehberlik söyleşilerinin yedincisi bu akşam gerçekleştiriliyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşilerinin yedincisi bu akşam gerçekleştiriliyor.
Rehberlik söyleşilerinin yedincisi bu akşam gerçekleştiriliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen rehberlik söyleşilerinin yedincisi bu akşam gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal Medya facebook hesaplarından canlı yayınlanacak seminerin konusu “Üstün Zekalı / Üstün Yetenekli Çocuklar”

Moderatörlüğünü Gül Nihal SARI’nın yapacağı yayının konuğu ise Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN.

Rehberlik söyleşilerinin yedincisini bu akşam saat 19:00’dan itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile BRT Sosyal medya facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. 

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