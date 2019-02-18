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Reina katliamı sanığından ilginç savunma

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Sanığın savunması kafalarda soru işaretine neden oldu
Reina katliamı sanığından ilginç savunma

Reina katliamı sanığı Abdülgadir Maşaripov savunmasında saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini, o gece elinde Kalaşnikof bulunan kişinin kendisi olmadığını söyleyerek hakkındaki tüm diğer suçlamaları da reddetti.

2017’nin ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş, saldırının faili Abdulkadir Maşaripov ve bazı örgüt militanları saldırıdan 17 gün sonra yakalanmıştı.

32 tutuklu sanığın yargılandığı davanın onuncu duruşması bugün İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Maşaripov, iki yıl bir ay 17 gün sonra mahkemede savunmasını yaptı. Avukatının talebiyle kamu güvenliği ve dava konusu olayın vehameti gerekçesiyle mahkeme Masharipov’un kapalı celsede dinlenmesine karar verildi.

Medyayı suçladı

Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran, ardından Pakistan, daha sonraysa Türkiye’ye geldiğini anlatan Maşaripov İstanbul’da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

Sanık, 2 Ocak 2017’de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik yaptığını söyledi.

Medyanın kendi ismini öne çıkarttığını ve yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söyleyen Maşaripov, “Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim” dedi.

Sanık tüm suçlamaları, delilleri, yakalandıktan sonraki emniyete ve savcılığa verdiği ifadesini de reddetti.

Savunmanın tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

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