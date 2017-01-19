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Reina saldırganı ile ilgili iğrenç tespit!

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Reina saldırganı ile ilgili iğrenç tespit!
Reina saldırısını gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un yanında yakalanan 3 kadının, teröristin 'ödülü' olduğu tespit edildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt'ta Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov'u ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor.

Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A., Somali uyruklu Aysha M. ve Mısır uyruklu Tene Trare isimli kadınlar da gözaltına alındı.

HaberTürk'ün aktardığına göre IŞİD'e katılmak üzere Türkiye'ye gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'a ödül olarak IŞİD tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Masharipov'un IŞİD tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.'yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.

EVDE 'AŞK NOTLARI' BULUNMUŞTU

Evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi.

Türkiye'ye kaçak girdikleri sanılan ve IŞİD'e katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti. Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile "Ne istiyorsan onu yap. Artık umurumda olmayacak.

Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım" yazdığı görüldü. Yazının başında gözüken ‘7bibi' kelimesi, Arapça 'aşkım' ya da 'sevgilim' anlamlarını taşıyor. Evde bulunan bir başka notta ise "Sen çok delisin", "Seni seviyorum Dina" yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.'nın imzasını taşıdığı sanılıyor.

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