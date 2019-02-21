Reina saldırısı: Üst araması yapmamakla suçlanan polisler hakim karşısına çıktı

İstanbul'da 1 Ocak 2017'de Reina gece kulübüne düzenlenen, 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada, saldırının ardından saldırının faili Abdulkadir Masharipov'u durdurduktan sonra kimlik kontrolü ve üst araması yapmadıkları öne sürülen iki polis memuru hakim karşısına çıktı.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve o dönem Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık polisler Akif A. Ve Süleyman G. katıldılar.

Her iki sanık da suçlamaları reddetti.

Sanık polis Akif A. "Benim eylemi yapan şahsı durdurduğum, kimlik kontrolü ve üst araması yapmadan serbest bıraktığım iddia ediliyor. Bununla ilgili görüntüler olduğu söyleniyor. Ben görüntüleri izledim, görüntülerdeki kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum, görüntüler net değil. Olay günü faili durdurup durdurmadığımı üst araması ve kimlik kontrolü yapıp yapmadığımı da hiç hatırlamıyorum. Atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

Diğer sanık Süleyman G. ise "(Failin) Üzerinde açık renk bir gömlek, beyaz tenli ve 25 yaşlarında olduğu belirtiliyordu. Ambulanslar, zırhlı araçlar geliyordu. Sesi duyan herkes kaçışmıştı. Ben kimseyi durdurduğumu hatırlamıyorum. Telsizden yapılan tarife göre o çevrede görüp şüphelendiğimiz hiç kimse olmadı. Telsizden denize atladığı söylenince bizim tarafımızdan geçme olasılığı kalmadığını düşündük. Ben hiç Reina önüne gitmedim. Hep bulunduğum yerde kaldım. Oradan izledim. Olayları takip ettim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanıkların fotoğrafları çekilerek dosyaya konuldu. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilerek görüntülerdeki kişilerin sanıklar olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi. Sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olayla ilgili olarak 39'u tutuklu 58 sanık yargılanıyor.

İddianamede zanlı Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kezağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.