 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat!

»
Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat!
Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat!

Reina saldırısını hangi örgüt yaptı? İstanbul'da yılbaşı gecesini kana bulayan saldırganın Arapça konuştuğu iddia ediliyor. Süleyman Soylu teröristin kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Reina saldırısı yeni yılın ilk saatlerini kana buladı. İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden Reina'ya giren Noel Baba kıyafetli bir saldırgan elindeki uzun namlulu silahla kalabalığın üzerine ateş açtı. Peki saldırı hangi örgütün işi? Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırgan saldırı sırasında Arapça konuşuyordu. Reina saldırganının Arapça konuştuğu yönündeki iddialar akıllara DAEŞ saldırısı olma ihtimalini getirdi. Ancak yetkillier saldırganın kimliği ve örgüt bağlantılarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Asgari Ücrete artış geldi29 Aralık 2016 Perşembe 11:03
  • Mersin'i sel aldı!29 Aralık 2016 Perşembe 09:54
  • Türkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı28 Aralık 2016 Çarşamba 10:47
  • Ankara hükumeti kış saati ile ilgili son sözünü söyledi28 Aralık 2016 Çarşamba 10:43
  • Aysel Tuğluk gözaltına alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 13:31
  • HDP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 08:09
  • İnönü, vefatının 43. Yılında anılıyor25 Aralık 2016 Pazar 12:36
  • Arif Erdem hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi24 Aralık 2016 Cumartesi 18:38
  • Tavuk dürümden "bonzai" çıktı!24 Aralık 2016 Cumartesi 16:49
  • Osmanlılar siyasete geri dönüyor!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti