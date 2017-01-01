Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat!

Reina saldırısını hangi örgüt yaptı? İstanbul'da yılbaşı gecesini kana bulayan saldırganın Arapça konuştuğu iddia ediliyor. Süleyman Soylu teröristin kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Reina saldırısı yeni yılın ilk saatlerini kana buladı. İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden Reina'ya giren Noel Baba kıyafetli bir saldırgan elindeki uzun namlulu silahla kalabalığın üzerine ateş açtı. Peki saldırı hangi örgütün işi? Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırgan saldırı sırasında Arapça konuşuyordu. Reina saldırganının Arapça konuştuğu yönündeki iddialar akıllara DAEŞ saldırısı olma ihtimalini getirdi. Ancak yetkillier saldırganın kimliği ve örgüt bağlantılarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.