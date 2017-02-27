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"Reis" filminin galası yapıldı

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"Reis" filminin galası yapıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin galası yapıldı.

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAYATINI ANLATAN FİLM, 3 MART'TA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

FİLMDE ERDOĞAN'I CANLANDIRAN BEYOĞLU: "BU FİLMDE OYNAMAKTAN DOLAYI ONURLU VE GURURLUYUM. FİLMİN GİŞEDE DE KARŞILIK BULACAĞINA İNANIYORUM"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filminin galası yapıldı.

TİM Maslak Show Center'da yapılan galaya, yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un yaptığı, senaryosunu Murat Özdil'in yazdığı filmin oyuncuları ile çok sayıda davetli katıldı.

Filmde Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Reha Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olduğu için gala tarihinin özellikle bugün olarak belirlendiğini söyledi.

Beyoğlu, Cumhurbaşkanı'nın ilk kez "Recep Tayyip Erdoğan" adıyla anlatıldığı bir film yapıldığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Rabbim, nice uzun senelere çıkmayı nasip eylesin ve onu başımızdan eksik etmesin. Severek, isteyerek ve çok detaylı bir şekilde çalışarak, bu projede rol aldık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

"SİYASİ YA DA PROPAGANDA AMAÇLI ÇEKİLEN BİR FİLM DEĞİL"

Filmde Erdoğan'ın çocukluğu, belediye başkanlığı dönemi ve cezaevine giriş sürecinin yer aldığını belirten Beyoğlu, "Çekimler yaklaşık 3 ay sürdü. Bu filmde oynamaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Filmin gişede de karşılık bulacağına inanıyorum. İnşallah devamı da çekilir. Sanıldığının aksine, filme Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, "Reis" filminin, Erdoğan’ın halkla iletişimine odaklandığına vurgu yaparak, "Siyasi ya da propaganda amaçlı çekilen bir film değil. Filmin değeri bizim için çok önemli. Aslında bugün vizyona sokmayı düşünüyorduk. Filmler, cuma günleri vizyona girdiği için bugün galasını yapmaya karar verdik." dedi.

Filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı da titizlikle çalışılıp beyaz perdeye aktarılan bir film yaptıklarını dile getirdi.

Balcı, filmde rol aldığı için duyduğu mutluluğu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hayatımda bana gelen en güzel teklifti. Hiç düşünmeden kabul ettim. Bu rolü benden daha istekle oynayacak biri yoktur sanırım. Emine Hanım’a dış görünüş olarak çok benzediğimi düşünmüyorum ama sanırım huy olarak biraz benziyoruz. Bu film aşamasında kendisini çok gözlemledim, hayat hikayesini araştırdım. Zorluklara göğüs geren, güçlü bir kadın, çok iyi bir anne. Hayata bakış açılarımız hemen hemen aynı. Kendime yakın hissettiğim bir insan."

ÇEKİMLER, KKTC, İSTANBUL, KIRKLARELİ VE BURSA'DA YAPILDI

"Reis" filminin başrollerinde ayrıca Ercan Demirel, İsmail Hakkı, Işık Yıldız, Volkan Başaran ve Ayhan Eroğlu yer alıyor.

Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İstanbul, Kırklareli ve Bursa'da yapılan film, yaklaşık 1,5 saat sürüyor.

Yapımcılığını Temel Kankıran'ın üstlendiği filmin senaryosu Murat Özdil, müzikleri ise Yücel Arzen imzası taşıyor.

Kafkasör Film Akademi tarafından hayata geçirilen film, 3 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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