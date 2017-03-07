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‘Reis’e sahip çıkılmadı, film gişede çakıldı

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‘Reis’e sahip çıkılmadı, film gişede çakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk yıllarını ve İstanbul belediye başkanlığına adaylık dönemini anlatan ‘Reis’ filmi gösterildiği ilk hafta sonunda gişede umduğunu bulamadı.

Türkiye genelinde 331 salonda gösterime giren ‘Reis’i 3-5 Mart tarihleri arasında sadece 67 bin 580 kişi izledi. ‘Reis’le aynı haftada vizyona giren Ferzan Özpetek’in ‘İstanbul Kırmızısı’ adlı ilmi 305 salonda 160 bin 630 seyirciyle buluşurken haftanın en iyi açılışı X-Men serisinin yeni filmi Logan’dan geldi.

291 salonda gösterilen Logan, 219 bin 46 kişiye ulaşarak ‘Reis’i üçe katlarken X-Men serisinin en iyi açılış yapan filmi olarak rekor kırdı.

Ahmet Hakan: Ak Parti sahip çıkmadı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü yazısında Ak Parti teşkilatının Reis’in arkasında durmadığını yazdı.

Hakan yazısında ‘Reis neden tutmadı’ başlığı altında filmin gişede yarattığı hayal kırklığının nedenlerini sıraladı:

– AK Parti bu filme mesafeli.

– Teşkilatlar örgütlenip filme gitme kampanyası düzenlemedi.

– Filmin çekilmesine ses etmediler ama film bittikten sonra sahip de çıkmadılar.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan filme gitse ve “beğendim” falan deseydi… Farklı bir sonuç olabilirdi.

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