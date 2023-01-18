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Rekabet kızıştı: Google, kendi AirTag’ini tasarlıyor

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Apple'ın AirTag'lerini piyasaya sürmesinden sonra, Google da kendi tasarımlarıyla rakibinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Rekabet kızıştı: Google, kendi AirTag’ini tasarlıyor

Apple’ın 2021 yılında piyasaya sunduğu AirTag’lere bir rakip geliyor. Sosyal medyada teknoloji devleriyle ilgili sızıntılar yapan Android geliştiricisi Kuba Wojciechowski, Nest’i geliştiren aynı ekibin yeni cihazın geliştirilmesinden de sorumlu olacağını söylüyor.

Google’ın AirTag’inin adı ise ayrıca dikkat çekici. Wojciechowski, cihaza, Star Wars serisi The Mandalorian’da Bebek Yoda olarak bilinen “Grogu” kod adı da verildiğini söylüyor.

Wojciechowski ayrıca, AirTag gibi ‘Grogu’nun da birden çok renkle geleceğini ileri sürüyor.

Cihazların, AirTag’e bir yanıt arayan Android kullanıcıları için olması bekleniyor. Şu anda, Apple’ın sürümü, “Tracker Detect” adlı bir Play Store uygulaması aracılığıyla Android telefonlarla da çalışabiliyor. Bununla birlikte uygulamanın ana amacı, Android kullanıcılarının bir AirTag’in onları takip etmediği konusunda bilgi vermek.

Geçtiğimiz aylarda AirTag kullanılarak takip edildiğinden şikayet eden pek çok kişinin şikayeti sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Google, eğer bu cihazlar üzerinde çalışıyorsa Apple’ın ilk denemesinden ders alarak, insanların takip edilme endişesi duymadan eşyalarına göz kulak olmaları için daha kusursuz bir yöntem bulabilir.

Henüz Google tarafından “Grogu” isimli bir cihazın resmi duyurusu yapılmadı, ancak mayıs ayındaki I/O Geliştirici Konferansı’nda yeni Pixel telefonlarla birlikte cihazların görücüye çıkması bekleniyor.

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