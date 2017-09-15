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Rekabet Kurulu, KKTCELL ve Telsim’e para cezası verdi

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Rekabet Kurulu, KKTCELL ve Telsim’e para cezası verdi
Rekabet Kurulu, KKTCELL ve Telsim’e hakim konumlarını kötüye kullanmaktan dolayı para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, GSM piyasasında faaliyet gösteren Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. KKTCELL ile Vodafone Mobile Operations Ltd. TELSİM hakkında yürütülen soruşturmada nihai kararını verdi.

Kurul, faturalı hatlarda “Giriş ve/veya Hoşgeldin” paket uygulamaları ile tüketicileri kendi iradeleri dışında bu paketleri kullanmaya mecbur bırakmaları nedeni ile KKTCELL ve TELSİM’in hakim konumlarını kötüye kullandıklarına hükmetti.

Bu uygulamalar nedeni ile KKTCELL’e 253 bin 62.48 TL, TELSİM’e 179 bin 495.32 TL idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu ayrıca KKTCELL’in ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme imkanını ortadan kaldırmak sureti ile hakim konumunu kötüye kullandığına karar verdi.

Bu ihlali nedeni ile de teşebbüse 126 bin 531.24 TL idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurulu, paket uygulamalarının tüketicinin tercihine bırakılmasına ve operatörlerin tüketicilerden tercihleri konusunda beyan almaları gerektiğine, bu uygulamanın da en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanmasına karar verdi.

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