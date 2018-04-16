Rekabet Kurulu’ndan açıklama

Rekabet Kurulu, verdiği idari para cezalarının tahsili ve/veya takibiyle ilgili herhangi bir yasal yetkisi veya sorumluluğu bulunmadığı açıkladı.

Rekabet Kurulu, son günlerde verdiği idari para cezaları ile ilgili basında yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun 36/2009 sayılı Rekabet Yasası tahtında görev yaptığına dikkat çekilerek, yasanın rekabeti bozan veya bozmakla tehdit eden anlaşmalar, teşebbüs birliği kararları ve uyumlu eylemleri, hakim konumda olan teşebbüslerin hakim konumlarını kötüye kullanmalarını ve teşebbüslerin, birleşme veya devralma yolu ile hakim konuma gelmelerini veya hakim konumlarını güçlendirmelerini yasakladığı kaydedildi.

Kurulun, yasayı ihlal eden teşebbüslere, ihlalin gerçekleştiği mali yıl cirolarının yüzde 10’una kadar, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi veya belge verilmesi halinde de mali yıl cirolarının yüzde 1’ine kadar idari para cezası verebildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“TAHSİLATTAN SORUMLU VERGİ DAİRESİ”

“İdari para cezaları kamu alacağı olup, 48/1977 sayılı Kamu Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Yasa tahtında, tahsilattan sorumlu daire Gelir ve Vergi Dairesi’dir. Kurul, nihai kararlarını dosya tarafları ile eş zamanlı olarak ilgili daireye tahsil ve takibi için bildirmektedir.

Dolayısı ile kurulun verdiği idari para cezalarının tahsili ve/veya takibi ile ilgili herhangi bir yasal yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.”