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Rekabet Kurulu'nun WhatsApp Kararına Yeşil Işık

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Rekabet Kurulu'nun WhatsApp Kararına Yeşil Işık
Rekabet Kurulu'nun WhatsApp Kararına Yeşil Işık

WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasına ilişkin geçici tedbir kararının durdurulması amacıyla Facebook'un yaptığı başvuru, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

WhatsApp'tan büyük tepki çeken Türkiye kararıyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını bildirmişti.

REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurulu tarafından da söz konusu güncellemeye ilişkin 11 Ocak 2021'de geçici tedbir kararı alınarak, bu yöndeki uygulamalar durdurulmuştu.

Rekabet Kurulu kararının temelinde, WhatsApp verilerinin diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi endişeler yer alıyordu.

Bu kararın ardından WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelenmişti.

FACEBOOK'UN TALEBİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ

Facebook'un, Rekabet Kurulu'nun aldığı tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebi ise Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 7 Temmuz'daki kararıyla reddedildi.

Böylece, Facebook'un kullanım koşullarında bir değişikliğe gidememesi ve kullanıcı bilgilerini grup şirketleriyle paylaşamaması yönündeki tedbir kararına yargı da yeşil ışık yakmış oldu.

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