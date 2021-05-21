  • BIST 1.460
  • Altın 506,328
  • Dolar 8,3733
  • Euro 10,1999
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Rekabet Kurumu: WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek

»
Rekabet Kurumu: WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek
Rekabet Kurumu: WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmıştı.

Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CEO'dan iPhone kullanıcılarına 'köle' benzetmesi20 Mayıs 2021 Perşembe 17:01
  • Apple Watch 7 tasarımı sızdırıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 13:27
  • Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi20 Mayıs 2021 Perşembe 08:07
  • Otomobil üreticisi Toyota, iki üretim hattını durduracak19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:25
  • Toyota, çip krizi nedeniyle 2 üretim hattını durduruyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:25
  • AİHM'den RedHack davasında hak ihlali kararı18 Mayıs 2021 Salı 15:31
  • Dijital dünyanın yeni yıldızı NFT, dolandırıcıların da göz bebeği oldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:25
  • Clubhouse'ın tüm dünyadaki Android telefonlara ne zaman geleceği belli oldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:19
  • Twitter'ın ücretli yeni hizmeti Blue'ya ait ilk bilgiler sızdı: Hangi özellikler geliyor?16 Mayıs 2021 Pazar 21:32
  • Redmi Note 8 yeniden piyasaya çıkıyor16 Mayıs 2021 Pazar 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti