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Reklam panosuna verdiği ilanla sevgili arayan Mark, 14 Şubat'ı yalnız geçirmeyecek

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Reklam panosuna verdiği ilanla sevgili arayan Mark, 14 Şubat'ı yalnız geçirmeyecek
Reklam panosuna verdiği ilanla sevgili arayan Mark, 14 Şubat'ı yalnız geçirmeyecek

İngiltere'de sevgili bulabilmek umuduyla bir bilborda 425 sterlin (yaklaşık 3 bin 300 TL) ödeyerek ilan veren Mark Rofe, 2 bin kişiden talep geldiğini ve 14 Şubat Sevgililer Günü için romantik bir buluşma ayarladığını söyledi.

Geçen haftalarda, Manchester’da yoğun bir otoyol üzerineki panoya uzanmış haldeki resmi ve 'Bekar mısın? Mark ile flört et. Bu beklediğin işaret olabilir' ifadelerini bastıran Mark Rofe isimli kişi, kendisine 2 bin kişiden talep geldiğini söyledi. 

Bu kişiler arasından biri ile 14 Şubat için romantik bir buluşma ayarladığını belirten Rofe, "Tarihi oldukça geç netleştirdik bu yüzden rezervasyon ettirebilecek bir restoran bulamadık. Bir şeyler içmeye gideceğiz" dedi. 

Buluşma için 'oldukça gergin' hisseddiğini söyleyen Rofe, gecenin güzel geçmesini umduğunu dile getirdi. 

'Bazıları deli olduğumu düşünebilir​'

BBC'nin haberine göre, Manchester’da yoğun bir otoyol üzerinde yer alan pano, müstakbel adayları Rofe hakkında daha fazla bilgi sunan ve 'Bir adam, bir reklam panosu, bir amaç' sloganı taşıyan internet sitesine yönlendiriyor.

Bilbordlarda 'reklamının' yer almasının ardından sosyal medyada viral olan Rofe, “Bir süredir bekarım ve birçok arkadaşım evli ya da uzun süreli ilişki yaşıyorlar. Flört uygulamalarını denedim fakat bu uygulamalar benim işime yaramadı, bu yüzden biraz farklı bir şey deneyerek dikkat çekmeye karar verdim” dedi. Rofe, reklam panosu fikrinin bar sohbeti esnasında ortaya çıktığını belirtti.

Rofe, ayrıca, “Bazıları 425 sterlin ödediğim için deli olduğumu düşünebilir ama aşkı bulursam bu epey ucuz olur. Durumu komik bir hale getirmek istedim, umarım umutsuz bir ezik gibi görünmem” diye ekledi.

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