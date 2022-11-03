Reklamlı Netflix kullanıma sunuldu: Reklamlı Netflix fiyatı ne kadar?

Netflix bir süredir konuşulan reklamlı üyelik paketini 11 ülkede hayata geçirdi, yakın zamanda İspanya'da da başlatarak ülke sayısı 12'ye çıkaracak.

Uzun süredir konuşulan Netflix’in reklamlı üyelik seçeneği başladı. Şimdilik 12 ülkeyi kapsayan seçeneğin yer aldığı ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Türkiye ve diğer ülkeler için reklamlı üyelik seçeneğinin ne zaman başlayacağı önümüzdeki günlerde Netflix’in yapacağı açıklamalarla belli olacak.

REKLAMLI NETFLİX SEÇENEĞİ KULLANIMDA

Reklamlı üyelik paketinin 3 Kasım itibariyle 11 ülkede hayata geçirildiği açıklandı. Bu ülkelerin ABD, Avustralya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Meksika olduğu bildirildi.

Reklamlı üyelik paketi İspanya’da ise 10 Kasım itibariyle başlayacak.

REKLAMLI NETFLİX FİYATI NE KADAR?

Netflix reklamlı üyelik seçeneğini, mevcut olan en ucuz üyelik paketinden daha aşağıda bir fiyata satacağını duyurdu.

ABD’de temel üyelik paketi 9,99 dolar iken, reklamlı seçenek 3 dolar daha aşağıda 6,99 dolara sunuluyor.

İngiltere’de ise reklamlı fiyatın 4.99 olacağı açıklandı. Bu fiyat, temel planından 2 sterlin, Standart planından 6 sterlin daha ucuz oluyor.

Netflix’in reklamlı üyelik fiyatı Almanya’da 4,99 euro, İtalya’da 5,49 euro ve Fransa’da 5,99 euro olacak.

Henüz kullanım tarihi açıklanmadığı için ülkemizdeki reklamlı seçeneğin ne kadar olacağı da duyurulmadı. Fakat mevcut fiyatlar göz önüne alındığında reklamlı bir temel üyeliğin fiyatının 30 lira civarında olması bekleniyor.

Netflix, izleyicilerin saatlik içerik başına “ortalama 4 ila 5 dakikalık reklam” alacağını söylüyor.

Bu reklamlar 15 veya 30 saniye uzunluğunda olacak ve hem dizilerin hem de filmlerin başında olduğu kadar baştan sona da oynatılacak.