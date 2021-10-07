Rekor: Kapalı Maraş’ı Bir Günde 2 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gazimağusa’da bulunan kapalı Maraş’ta geçen hafta sonu rekor sayıda ziyaretçi sayısına ulaşılarak, 4 Ekim Pazar günü 2 bin ziyaretçinin kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği kayıtlara geçti.

Gazimağusa’da bulunan kapalı Maraş’ta geçen hafta sonu rekor sayıda ziyaretçi sayısına ulaşılarak, 4 Ekim Pazar günü 2 bin ziyaretçinin kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği kayıtlara geçti.

Gazimağusa Belediyesinin hem çevre düzenleme çalışmalarıyla hem de bisiklet kiralama ve büfe hizmeti ile Maraş ziyaretçilerine hizmet verdiği bölgede büyük hareketlilikler yaşanıyor. Bölgeyi ziyaret edenlere büfe ve bisiklet kiralama hizmetlerinin yanı sıra, 2 farklı plajda denize girme imkanı da sunularak denizden faydalanmaları da sağlanıyor.

Geçtiğimiz Pazar günü kayıtlara geçen 2 bin ziyaretçi sayısının çoğunun yabancı turistlerin olması da dikkat çekti.