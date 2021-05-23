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Rekor kıran canlı yayının yorumlarını okuyan Kılıçdaroğlu mest oldu: Çayımın lezzeti bile bir başka

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CHP lideri paylaşımında, "Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat amcanız Kemal" ifadelerini kullandı.
Rekor kıran canlı yayının yorumlarını okuyan Kılıçdaroğlu mest oldu: Çayımın lezzeti bile bir başka

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde katıldığı ve 320 bin kişiyle rekor kıran Twitch canlı yayınla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yayınla ilgili yorumları okuduğunu söyleyen CHP lideri paylaşımında, "Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat amcanız Kemal" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 320 bin kişi ile rekor kıran Twitch yayınıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yayın sonrası verdiği mesajlar yorumların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Çayımın lezzeti bile bir başka" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gençler, 10 yıldır iftiralarla, trollerle benim hakkımda algı oluşturdular. Artık bunu yapamayacaklar. Kararlıyım, yaptırmayacağım. Şu an Jahrein söyleşisi yorumlarınızı okuyorum. Çayımın lezzeti bile bir başka bu gece. Sağ olun, var olun! Demokrat amcanız Kemal."

 

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