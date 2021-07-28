Rekor üstüne rekor! 163 pozitif vaka! 1 ölü!

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 19 bin 486 test yapıldı, 163 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 135 kişi taburcu edildi.
1 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği; 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
44 kişinin Lefkoşa, 61 kişinin Girne, 23 kişinin Gazimağusa, 10 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-3/ Yılmazköy-6/ Göçmenköy-3/ Taşkınköy-1/ K.kaymaklı-4/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-2/ Cihangir-2/ Değirmenlik-3/ Yenikent-3/ Surlariçi-1/ Marmara-1/ Haspolat-2
Girne
Girne Merkez-31 / Çamlıbel-1/ Dikmen-5/ Çatalköy-3/ Yukarı Girne-2/ Zeytinlik-2/ Lapta-3/ Ozanköy-1/ Alsancak-5/ Karakum-2/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1/ Karaman-1/ Sadrazam Köyü-1/ Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-5 / Yeniboğaziçi-3/ Baykal-2/ Vadili-2/ Maraş-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1 / Geçitkale-1/ Mormenekşe-1/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Pile-4
İskele
İskele Merkez-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2 / Akçay-3 / Kalkanlı-1/ Şahinler-2 / Yukarı Bostancı-1 Serhatköy-1
Lefke
Lefke Merkez-2
28 Temmuz 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.486
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 135
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.893.213
Toplam Vaka Sayısı: 11.206
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9486
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1680
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1222
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 375
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5075
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 261
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1859
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.263
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