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Rekor Vaka! 3 Ölü

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Rekor Vaka! 3 Ölü
Rekor Vaka! 3 Ölü

"Toplam 19.411 test yapıldı, 287'si yerel, 324 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 240 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.411 olup, 287'si yerel 324  pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir.

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

287 kişi ise yerel vakadır.

115 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 68 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411

   Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324

  Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 287

 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.256.869

Toplam Vaka Sayısı: 30.791  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526

  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7065

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.796

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