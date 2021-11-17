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REKOR VAKA SAYISI! 256’sı yerel 306 pozitif vaka!

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Bugünkü vaka sayısı açıklandı.
REKOR VAKA SAYISI! 256’sı yerel 306 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.222 olup, 256’sı yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 167 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 49 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 256 kişi ise yerel vakadır.

103 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 78 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 2 kişi Lefke  Bölgesi’ndendir.

17 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.222

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 49

Yerel Vaka Sayısı: 256

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.836.242

Toplam Vaka Sayısı: 25.256

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.168

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1997

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1909

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2624

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 615
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 421

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6734

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.403

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