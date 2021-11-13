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Rekor VAKA! TAM 197!

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Rekor VAKA! TAM 197!
Rekor VAKA! TAM 197!

13 Kasım 2021 

"Toplam 19.182 test yapıldı, 141'i yerel, 197 pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.182  olup, 141'i yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır. 

61 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 33  kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

13 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.182 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54  

Yerel Vaka Sayısı: 141 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.754.001 

Toplam Vaka Sayısı: 24.347  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.670 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1586 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1520 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1061 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6248 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.976

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