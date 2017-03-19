Rekora, Türkiye üzerinden başvurmak zorunda kaldı

Ülke, sınıf, ırk ayrımı yapmadan insan yeteneğini ödüllendirerek, kayıt altına aldığını iddia eden Guinness, KKTC’den çıkan rekoru siyasi gerekçelerle tanımadı. Cam emekçisi Akkoyun, rekor denemesi için Türkiye üzerinden başvurmak zorunda kaldı...

Dünyanın en küçük cam fil biblosunu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Sedat Akkoyun'un bu başvurusu yavru vatanın devlet olarak tanınmaması gerekçesiyle reddedildi. Cam emekçisi Akkoyun, rekor denemesi için Türkiye üzerinden başvurmak zorunda kaldı. Eğer Guinness'e adını yazdırırsa ürünleri, markalı ve en az iki kat değerli olacak.



GEÇİMİNİ CAMDAN SAĞLIYOR



Şu ana kadar 24 adet küçük cam fil biblosu hazırlayan Sedat Akkoyun ile yolumuz KKTC'nin Beylerbeyi köyünde kesişti. 49 senedir cam sanatıyla uğraşan Akkoyun, Bellapais Manastırı'nın yanında bulunan dükkanında sergilediği el emeği, göz nuru ürünleriyle geçimini sağlıyor. Akkoyun, tezgahında cam türlerinden swarovski, yerli kristal ve muranoyu işleyerek; yunus balığı, kedi, martı, timsah gibi figürler üretiyor. Fiyatı 20 ila 100 lira arasında değişen ürünlere yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi var.





FİL YAPMAK MAHARET İŞİ



Akkoyun, İstanbul'un Fatih ilçesinde cam sanatı ustası olan babasına yardım ederek mesleğe ilk adımını atmış. 5 yıl boyunca çırak olarak çalışan Akkoyun, bu süre zarfı içerisinde tezgahın başına hiç geçmediğini, cam tekniklerini öğrenebilmek için sadece gözlem yaptığını anlatıyor. “Babamın el hareketlerini izlerdim" diyen Akkoyun, ilk figürünü 7'nci senenin sonunda ortaya çıkarır. Akkoyun, mesleğin inceliklerini kavrayabilmenin temelinde fil figürünün yattığına dikkat çekiyor.



49 YILLIK EMEĞİYLE REKOR BEKLİYOR



Dünyanın en küçük cam fil biblosunu yapan Akkoyun'un şimdiki hayali, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Ancak ilk başvurusu, 'Kuzey Kıbrıs tanınmadığı' gerekçesiyle reddedilmiş. Bir daha şansını deneyen Akkoyun, “Bu defa Türkiye üzerinden Guinness'e başvurdum. Artık bahaneleri yok" diyor. Akkoyun, yarım asır boyunca biriktirdiği emeğinin küçük bir cam fil biblosunda vücut bulmuş haliyle adını Guinness'e yazdırmayı bekliyor.