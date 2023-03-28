Rektör Aykut Hocanın DAÜ'de maaş kesintileri görüşülüyor... DAÜ Per-Sen Maaş Kesintisine karşı olduğunu açıkladı!

Rektör Prof. Aykut Hocanın DAÜ'de maaş kesintileri görüşüldüğünü açıkladı.

DAÜ Per-Sen Maaş Kesintisine karşı olduğunu açıkladı.

Rektör Prof. Aykut Hocanın DAÜ'de maaş kesintileri görüşüldüğünü Yenidüzen'de Ertuğrul Şenova'ya açıkladı.

Hocanın yaptığı açıklamada "Maaşlarda kesinti konusunda görüşmelerin sürdüğünü, uygulanacak planın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Hocanın, “DAÜ’nün, herkesin ulaşabileceği bir yasası var. Ve yasanın ilgili maddesinde aynen şöyle diyor: Bütçede açık oluşması halinde devlet tarafından katkı yapılır” dedi.

DAÜ Per-Sen yaptığı açıklamada;

Üniversitede düzeltilmesi gereken sorunlar olduğunun farkındayız. KKTC ve Türkiye tanıtımla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde öğrenci sayısında artış olsa da Uluslararası tanıtım kısmında yaşanan sıkıntılar sonrası öğrenci sayısındaki azalma ortadadır.

Esas sorun, mevcut yapının sürdürürebilir olmadığı ve bazı konularda ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerektiğidir. Sendika olarak düşünce ve görüşlerimizi VYK ve Rektörlük ile görüşmelerimizde aktarmaktayız.

Her zaman olduğu gibi, herhangi bir tasarruf gerektiğinde bazı kesimler tarafından hemen yönetsel personel gündeme getirilmek istenmektedir.

Sendikamız yapılan tasarruf tedbirleri ile ilgili toplantılarda tavrını ortaya koymuş, herhangi bir kesintiyi kabul etmeyeceğini net olarak belirtmiştir.

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