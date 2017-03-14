Rektör Bulut: Avrupa, İslamofobi ile kendi ayağına sıkıyor

"Avrupa'nın en büyük ülkesi Türkiye olacak, bu panik onlara yanlışlar yaptırıyor"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye ile Hollanda arasında artan diplomatik gerilime ilişkin Avrupa'nın genelinde yükselen İslamofobi ile aslında kendi ayaklarına sıktıklarını, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren yaşadığı gelişmeyi yanlış okuduklarını, Türkiye'nin 80 milyonluk genç nüfusuyla önümüzdeki 50 yılda Avrupa'nın en büyük ülkesi olacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'dan sınır dışı edilmesine varan krizin Türklerin aklına kazındığını söyleyen Rektör Bulut, "80 milyonluk genç nüfusuyla önümüzdeki 50 yıl içinde Avrupa'nın en büyük ülkesi Türkiye olacak. Avrupa'nın bu içe kapanmacı, insan hakları temelinde yanlış girdiği yoldan çıkmasına Türkiye engel olacak. Aslında Türkiye'nin olumlu gidişini yanlış okuyorlar ve bu panik havası onlara daha büyük yanlışlar yaptırıyor. Hollanda bunu çok hızlı şekilde telafi etmek için elinden geleni yapacaktır ama bu bir kere buradaki 80 milyon Türkün, Hollanda'da yaşayan 500 bin Türkün, Avrupa'da yaşayan 5 milyona yakın Türkün aklına kazındı" dedi.

"2014 yılında ilk defa Hollanda'nın İnsan Hakları karnesini çıkardık"

2014 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Hollanda'nın İnsan Hakları karnesini çıkardıklarına değinen Prof. Dr. Bulut şöyle devam etti:

"Daha önce Avrupa, Türkiye ile ilgili insan hakları ihlalleri konusunda İnsan Hakları İzleme Raporları sunar, Türkiye'yi eleştirirdi. Biz de 2014 yılında ilk defa bir Türk üniversitesi olarak Hollanda'nın İnsan Hakları karnesini çıkardık. Bu raporda gördük ki Hollanda sadece Türklere değil tüm Müslümanlara karşı ciddi bir ayrımcılık içerisinde. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren artmaya başlamış. Bunun sebebi son yıllarda Avrupa'da genel olarak yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı. Bu, Avrupa Medeniyetinin bir krizidir. Avrupa şu an modernite krizi yaşıyor ve bu hakikaten Avrupa'nın geleceğini ciddi anlamda etkileyecek. Avrupa aslında kendi ayağına sıkıyor bu yabancı düşmanlığıyla. Bu İslamofobi yaklaşımıyla Avrupa kendi kendini bitiriyor. Türk bakanlarımıza karşı yapılan bu uygulama Avrupa'nın gerçek yüzünü ortaya koymuş oluyor."

"10 yılda 174 Müslüman camii kundaklandı"

2012'de Hollanda'ya ilk kez verilen kapitülasyonların 400'üncü yıldönümü olduğunu hatırlatan Bulut, Türkiye Hollanda ilişkilerinin çok uzun bir geçmişe dayandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Hollandalılar, İspanyolların yoğun baskısı altındayken, Protestanlığı seçtikleri için öldürülürken ve birçok baskıya maruz kalırken onların lideri olan William of Orange 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istedi. Osmanlıların yardımı sayesinde Hollandalılar, dünya ticaretine açıldı. 17. yüzyılda altın çağlarına ulaştılar. Hollandalıların bu altın çağında Türklerin çok özel bir yeri var. 2000'li yıllara kadar bizim Hollanda ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Fakat 2000'li yıllardan itibaren Batıda özellikle 11 Eylül'den itibaren Müslümanlara karşı ortaya çıkan bu süreç Hollandalıları da etkilemişe benziyor ve onlarda da özellikle dışarıdan gelen yabancılara ve Müslümanlara karşı bir ayrımcılık ve dışlama görüldü. Utrecht Üniversitesi'nden bir profesörün yaptığı araştırmaya göre son 10 yılda 174 tane Müslüman camii kundaklandı. Hollanda aslında tarih boyunca da hoşgörünün merkeziydi. Bu olay Hollanda'nın kolay kolay temizleyemeyeceği bir leke olarak tarihe geçti."