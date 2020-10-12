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Rektör Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilmeli"

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Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilmeli.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilmeli"

Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, "Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilmeli. Zira dörtte birinin Rumlardan farkı kalmamış. Dini ve kültürel yozlaşma son noktasında..." diye yazdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. 18 Ekim’deki ikinci turda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak. Seçimlere katılım yüzde 58,21 olarak gerçekleşirken, oyların yüzde 32,34'ünü elde eden Başbakan Tatar ilk sırada yer aldı.

"KIBRIS TÜRKİYE'YE İLHAK EDİLMELİ"

Öte yandan, Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ise sosyal medya hesabından bir "Kıbrıs" mesajı paylaştı.

KKTC'deki seçimlerin hemen ardından mesaj paylaşan Akgündüz, Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasını isterken, Kıbrıs'ta yozlaşmanın olduğunu iddia etti.

Ahmet Akgündüz, "Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilmeli. Zira dörtte birinin Rumlardan farkı kalmamış. Dini ve kültürel yozlaşma son noktasında..." diye yazdı.

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