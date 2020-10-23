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Remdesivir: ABD’de ‘corona’ tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.
Remdesivir: ABD’de ‘corona’ tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı

California merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının remdesivir içerikli ‘Veklury’ adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, Covid-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.

FDA açıklamasında, ”Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır” dendi.

Daha önce, corona virüsü tedavisi hastanede devam eden hastalar için acil durumlarda kullanılmasına izin verilen Veklury, Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.

Üretici firma da ilacın, corona virüsünün kendi kopyalarını vücutta çoğaltmak için kullandığı bir maddeyi engellediğini ve güvenli olduğundan emin olmak için hastalara önce böbrek ve karaciğer testleri yapılması gerektiği bilgisini verdi.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkede onaylandığı ve geçici izne sahip olduğu belirtilen ilaç, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılmıştı.

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