Remdesivir’in corona virüse karşı etkisi kanıtlandı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir’i mercek altına ala bilim insanları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir’i mercek altına ala bilim insanları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

ABD merkezli Gilead Sciences Inc tarafından yapılan araştırmada, antiviral ilaç Remdesivir’in erken kullanılmaya başlandığında, yüksek riskli corona virüsü hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığı tespit edildi. Ayrıca hastaneye başvuruların da yüzde 81 oranında azaldığı belirlendi.

Uzmanlar, halihazırda hastanede corona virüsü ile mücadele eden kişilerin tedavisinde Remdesivir’in kullandığı belirtilirken, hastalığın ön safhalarında da bu ilacın kullanılması gerektiğini vurguladı.

ABD’de salgın konusunda en yetkili isim olarak adlandırılan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir’in corona virüsü tedavisinde ‘net bir etkisi’ olduğunu söylemişti.

Gilead Sciences Inc, araştırma sonuçlarının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile paylaşıldığı bilgisini de aktardı.