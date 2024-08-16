Remzi Gardiyanoğlu: Sahte doktorlar kim? Açıklansın!

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne yaptığı çağrısında sahte hekimlerin kim olduğunun açıklanması gerektiğine vurgu yaptı. Gardiyanoğlu, sahte hekimlerin kaçının kamuda kaçının özelde çalıştığının da açıklanması gerektiğini belirtti.

SAHTE HEKİMLER KİM? KAÇI KAMUDA, KAÇI ÖZELDE?

Remzi Gardiyanoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“KTTB yönetimine acil çağrımdır kısa süre önce kamuoyunun bilgisine gelen sahte/geçersiz diploma verildiği iddia edilen üniversitede doktora, doçentlik veya herhangi diğer bir akademik çalışma yapmış ve bu unvanları sizin tarafınızdan kabul edilmeyen yasa dışı bulunan hekim ve diş hekimleri kimlerdir?

KİMLER BU UNVANLARI HALA KULLANIYOR?

Bunların kaçı kamu kaçı özel hekimdir. Bu unvanlarını kimler halen kullanmaktadır, kimler bu unvanlarını kamuda terfi almak maaş artışı almak şef olmak için kullanmışlardır.

Bu konu ile ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?”